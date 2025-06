Pomeriggio Cinque l' addio commosso di Myrta Merlino | Mi mancherete moltissimo

Dopo due anni di emozioni e condivisioni, Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5 con un addio commosso. La conduttrice ha deciso di chiudere questa importante tappa della sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei telespettatori. Un arrivederci ricco di gratitudine e nostalgia, perché certi legami non si spezzano facilmente. La sua partenza segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di nuove sfide e opportunità .

