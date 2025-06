POMERIGGIO 5 | SVELATI I 3 NOMI SCELTI DA PIER SILVIO BERLUSCONI CHI AVRÀ LA MEGLIO?

Pomeriggio 5 si prepara a un'estate di sfide e sorprese, con i tre nomi scelti da Pier Silvio Berlusconi pronti a cambiare le sorti del daytime. Mentre il programma di Myrta Merlino affonda negli ascolti, Canale 5 si rimbocca le maniche: Alessandro Viero prende il timone per tutta l’estate, affrontando rivali agguerriti come Vita in Diretta e Estate in Diretta. Chi avrà la meglio? La risposta arriverà a breve.

Pomeriggio 5 ha toccato un ennesimo record negativo. L’ultima settimana di Myrta Merlino è franata a circa 900mila spettatori. Troppo pochi persino per la disastrata Canale 5. Da lunedì toccherà ad Alessandro Viero condurre per tutta l’estate il rotocalco pomeridiano di Canale 5 che dovrà vedersela prima con Vita in Diretta di Alberto Matano, poi con Estate in Diretta. Il talk show di Rai1 vedrà alla conduzione Gianluca Semprini e Greta Mauro, quest’ultima indicata mesi fa tra i volti in lizza proprio per Pomeriggio 5. Ma ad oggi chi vorrebbe Pier Silvio Berlusconi? L’ad Mediaset avrebbe individuato tre giornaliste per il nuovo Pomeriggio 5, in onda da settembre sull’ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - POMERIGGIO 5: SVELATI I 3 NOMI SCELTI DA PIER SILVIO BERLUSCONI. CHI AVRÀ LA MEGLIO?

