Polonia e Corea del Sud | la vittoria dei candidati post-atlantisti

La recente vittoria dei candidati post-atlantisti in Polonia e Corea del Sud segna un cambiamento epocale nel panorama geopolitico mondiale. Questi risultati, esito di un delicato equilibrio tra tensioni e alleanze, riflettono la crescente domanda di autonomia e stabilità in un contesto dominato da scontri globali di potere. In questo scenario complesso, le scelte di queste nazioni potrebbero ridisegnare le future alleanze internazionali, aprendo nuovi orizzonti di pace e cooperazione.

Elezioni importanti quelle che si sono tenute negli ultimi giorni in Polonia e Corea del Sud, in particolare se si tengono presente le linee di faglia che attraversano il mondo in questo scontro globale tra le pulsioni muscolari dell’unipolarismo iper atlantista e le spinte distensive del multipolarismo che ha i suoi attuali focus in Ucraina e a Gaza (entrambe guerre per procura dell’Occidente: cosi la leader Tory Kemi Badenoch). La conflittualità globale sopra descritta è volgarizzata dai media mainstream in una narrativa infantilistica che vedrebbe contrapposte le ragioni del liberalismo democratico alle derive populiste proprie del sovranismo, mentre ben altra complessità vige nel mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Polonia e Corea del Sud: la vittoria dei candidati post-atlantisti

