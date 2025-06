Polo Enologico Abellinum | l’Irpinia ha la sua Università di eccellenza

Nel cuore dell’Irpinia, una regione rinomata per i suoi vitigni e la tradizione enologica, nasce “Abelinum”: il Polo Enologico di Eccellenza di Avellino. Questa struttura innovativa, sorta nella storica sede della ex Regia Scuola enologica, rappresenta un simbolo di crescita e passione per il vino. Un punto di riferimento per studenti, esperti e appassionati, pronto a scrivere nuove pagine della cultura enologica italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Avellino, la provincia irpina e la Campania tutta ha il suo Polo Enologico di Eccellenza, "Abelinum". Taglio del nastro storico alla struttura di Viale Italia nella sede della ex Regia Scuola enologica fondata da Francesco De Sanctis: arriva a conclusione un progetto di restauro degli edifici esistenti e di costruzione del nuovo centro di microvinificazione, delle aule e dei laboratori che ospiteranno i Corsi di Laurea Magistrale. Un investimento, a totale carico dell'Ente Provincia, di 8 milioni di euro stanziati nel 2015 ed infatti al taglio del nastro erano presenti tutti i Presidenti che si sono avvicendanti in questi anni, dall'attuale Rizieri Buonopane, ad Alberta De Simone, Domenico Gambacorta, Cosimo Sibilia e il Commissario Raffaele Coppola.

