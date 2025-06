Poliziotto eroe | Un attimo dopo è arrivato il treno Ho rischiato ma era giusto farlo

In un attimo di pericolo sulla banchina di Pesaro, un poliziotto si trasforma in un vero eroe: Enrico Severa, 36 anni, ha rischiato tutto per salvare una vita. Con coraggio e prontezza, ha tirato uno sventurato dalle rotaie, dimostrando che gli angeli custodi sono tra noi, pronti a intervenire quando meno te l’aspetti. La sua storia ci ricorda che il vero eroismo si nasconde spesso nelle azioni quotidiane.

Pesaro, 6 giugno 2025 – E poi ci sono gli angeli custodi. Quelli che ti tirano per lo zaino sulla banchina quando sei sceso con entrambe le gambe sulle rotaie e sta arrivando un treno merci. Quelli che ti salvano la vita anche se sei troppo ubriaco per renderti conto che, nove secondi dopo, se non ti sposti da lì, non ci sarai più. L’angelo custode, in questa storia, si chiama Enrico Severa, ha 36 anni e da sei anni è un poliziotto della squadra Volante della Questura di Pesaro dopo aver prestato servizio a Bologna. È entrato in azione martedì scorso alle 20.47. L’orario è preciso al millesimo perché la scena del fulmineo salvataggio è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza che hanno cronometrato tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poliziotto eroe: “Un attimo dopo è arrivato il treno. Ho rischiato, ma era giusto farlo”

