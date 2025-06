Polizia di Stato giurano 160 nuovi commissari | concluso il percorso formativo alla Scuola superiore di Polizia

Venerdì mattina a Roma, 160 nuovi commissari della Polizia di Stato hanno prestato il loro giuramento presso la Scuola superiore di polizia, segnando un momento di grande significato e responsabilità. Con la presenza del capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani, questa cerimonia rappresenta non solo la fine di un percorso formativo rigoroso, ma anche l'inizio di un impegno solenne al servizio della sicurezza e della legalità nel nostro Paese.

Si è svolta venerdì mattina, presso la Scuola superiore di Polizia di Roma, la cerimonia del giuramento per 160 nuovi commissari della Polizia di Stato: 115 del 113° corso e 45 del 15° corso tecnico. Un momento solenne che ha segnato la conclusione del loro percorso formativo e l'inizio ufficiale della loro carriera al servizio del Paese. Alla presenza del capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia è stata aperta dal neodirettore della Scuola, Mario Viola, che ha introdotto l'evento e letto la formula del giuramento. Emozione e orgoglio hanno attraversato l'intera giornata, condivisa dai familiari dei giovani funzionari, presenti numerosi per assistere al fatidico "Lo giuro", pronunciato all'unisono davanti alla Bandiera della Scuola.

160 commissari hanno giurato stamattina alla Scuola superiore di Polizia a Roma alla presenza del #capodellaPolizia Pisani e dei familiari Ieri hanno ricevuto da @UniLuiss l'attestato del conseguimento del master di 2°livello https://poliziadistato.it/articolo/16 Partecipa alla discussione

La compagnia dei funzionari della #PoliziadiStato si compone di commissari in sciarpa Tricolore, simbolo della funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza, e di commissari corsisti della Scuola superiore di Polizia in uniforme storica. #2giugno #FestadellaRepu Partecipa alla discussione

