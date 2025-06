Pogba l’ex Juve chiama | La Serie A ti aspetta amico Il messaggio social che scatena i tifosi – FOTO

Il ritorno di Pogba in Serie A diventa il sogno dei tifosi italiani, dopo il messaggio social che ha fatto infiammare il web: "La Serie A ti aspetta amico". La foto pubblicata dall’ex Juventus, insieme a Dybala, ha acceso le speranze di un possibile ritorno di uno dei campioni più amati. Con il suo futuro ancora incerto, i rumors su offerte da Europa e MLS alimentano l’attesa. La scena è pronta per un nuovo capitolo?

Pogba, l'ex Juve chiama: «La Serie A ti aspetta amico». FOTO già virale dello scambio social con l'ex bianconero. Reunion tra Dybala e Pogba che ha subito scatenato i tifosi italiani. L'argentino ha infatti pubblicato una foto scrivendo: « La Serie A ti aspetta amico». Come noto, l'ex bianconero è ancora senza squadra e non ha deciso il suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni avrebbe offerte in Europa, MLS ed Arabia Saudita, ma la Ligue 1 resta un'opzione concreta. Il francese sarebbe stato proposto al Monaco. Difficilmente, invece, vedremo di nuovo Pogba in Serie A.