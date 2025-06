Pogacar contro Vingegaard il primo faccia a faccia tra i due big è al Giro del Delfinato 2025

Il 73° Critérium du Dauphiné si apre con un duello atteso: Pogacar contro Vingegaard, i due big del ciclismo mondiale, pronti a sfidarsi per la prima volta in questa stagione. Un confronto che promette emozioni intense e strategie sorprendenti, anticipando il grande spettacolo del Tour de France. Domenica 8 giugno, il palco è pronto per un duello epico tra due campioni destinati a scrivere un capitolo memorabile. Continua a leggere.

Domenica 8 giugno scatta il 73° Critérium du Dauphiné, il Giro del delfinato 2025 dove partecipano semplicemente i migliori, come ultimo test in vista del Tour de France. Fra i tanti, dove anche Evenepoel e Van der Poel scatteranno dal via, spiccano i nomi di Vingegaard e Pogacar che si confronteranno per la prima volta in questa stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

