Pochi nidi aperti e centri estivi costosissimi | l' estate impossibile dei genitori romani

L’estate dei genitori romani si trasforma in una sfida: pochi nidi aperti e centri estivi inaccessibili. La soluzione? Un mix di smart working e condivisione delle responsabilità per affrontare questa difficile stagione senza rinunciare alla serenità dei propri figli. Ma quanto dura questa difficile corsa contro il tempo e i costi, in un contesto che sembra sempre più complicato?

“A luglio non ci sono nidi aperti vicini a casa e pensare di mandare due bambini ai centri estivi, con i prezzi che hanno, è impossibile: per questo con mia moglie abbiamo deciso di tenere i piccoli a casa. Lei farà il part time, io ho chiesto lo smart working e speriamo così di superare. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Pochi nidi aperti e centri estivi costosissimi: l'estate impossibile dei genitori romani

