PNRR campus formativi integrati istituti tecnici e professionali | candidature entro le ore 15 del 4 luglio AVVISO

Se sei un istituto tecnico o professionale pronto a innovare, questa è la tua occasione! Il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita a presentare proposte progettuali entro le ore 15 del 4 luglio, per i Campus formativi integrati. Un’opportunità unica all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata a rafforzare la formazione e preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro. Non perdere questa chance di fare la differenza!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso n. 89057 del 3 giugno 2025 finalizzato alla presentazione di proposte progettuali da parte degli istituti tecnici e professionali. L’iniziativa si colloca all’interno della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nell’ambito dell’Investimento 3.2, denominato “Scuola 4.0”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Pnrr Campus Istituti Tecnici

Campus e laboratori per gli istituti tecnici e professionali: il piano di Valditara - Arrivano campus e laboratori per potenziare la filiera tecnologico-professionale. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato tre interventi in questo senso. Un primo inter ... Riporta msn.com

Scuola, il decreto Pnrr è legge: stop ai diplomifici, più risorse per libri di testo e asili nido - Guerra ai diplomifici e più risorse per i libri di testo, per gli istituti tecnici, gli asili nido e per gli insegnanti, compresi i precari. È stato approvato ieri in Parlamento ... Scrive ilmessaggero.it

Uno stop ai diplomifici. È legge il dl Pnrr-scuola - Dal prossimo settembre è vietato fare 4 anni in uno, stop alle piramidi rovesciate, cioè alla moltiplicazione delle classi quinte rispetto alle classi precedenti, scatta l’obbligo del registro elettro ... Da italiaoggi.it

NORMATIVA SCOLASTICA - Quali sono le riforme del PNRR Istruzione