Pluralismo e Libertà | soddisfazione per l’accordo tra Rai Unirai e Usigrai sulla stabilizzazione di 127 giornalisti professionisti

Il pluralismo e la libertà di informazione sono pilastri fondamentali di una società democratica, e l’accordo tra Rai, Unirai e Usigrai rappresenta un passo importante in questa direzione. La stabilizzazione di 127 giornalisti professionisti non solo rafforza il ruolo dei media pubblici, ma promuove anche un ambiente lavorativo più equo e rispettoso dei diritti. Un accordo che rafforza il senso di responsabilità civile e professionale nel panorama giornalistico italiano.

ROMA – “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo siglato tra Rai, Unirai e Usigrai che prevede la stabilizzazione di 127 giornalisti professionisti attualmente impiegati con contratti atipici. In un momento caratterizzato dall’espulsione di tanti colleghi dalle redazioni, un’intesa che garantisce i diritti e le tutele del “giusto contratto”, aumentando il perimetro occupazionale, non può che andare nella . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it