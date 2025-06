Playoff promozione | Mo Re Volley in corsa per la Serie B Volley Limidi M A in Serie C

Il rush verso la promozione continua ad appassionare gli appassionati di volley regionale. La serie C maschile si è riaperta, con la Mo.Re. Volley di Anderlini protagonista, pronta a sfidare l’Ama San Martino per un biglietto in Serie B. La battaglia tra speranze e determinazione si infiamma: chi riuscirà a conquistare il sogno della promozione? Restate sintonizzati, perché il viaggio verso la vetta promette ancora grandi emozioni.

Il turno infrasettimanale di mercoledì scorso non ha risolto tutti i dubbi nei playoff promozione dei tornei regionali, per cui si sa già che si andrà avanti almeno per un’altra settimana, anche se solo per la Serie C maschile, dove in corsa per un posto in B c’è la Mo.Re. Volley a trazione Anderlini, che domenica in casa, e mercoledì prossimo in trasferta, sfiderà l’Ama San Martino per un posto tra i cadetti, posto che tra l’altro, San Martino manco potrà sfruttare, visto che ha già una squadra in Serie B. Promossa. Una squadra promossa però c’è già, ed è la matricola Volley Limidi M.A., che andando a vincere 3-1 a Bellaria Igea Marina, ha staccato il biglietto per una storica Serie C femminile, che arriva dopo una sola stagione in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff promozione: Mo.Re. Volley in corsa per la Serie B, Volley Limidi M.A. in Serie C

In questa notizia si parla di: Serie Volley Playoff Promozione

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D - Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

26/5/25. CALCIO Serie D, "C", finale playoff. TREVISO-ADRIESE 1-3. Le reti di Ejesi (2) e Petdj. Grande impresa dell'Adriese che risponde alla difficile situazione societaria. SERIE A2 VOLLEY. A Porto Viro per Delta Volley anche l'Alva Inox di Tugnolo e 2Em Partecipa alla discussione

Volley, playoff serie D: Klimaitalia supera il Bisceglie, ma non è ancora finita Partecipa alla discussione

Playoff promozione: Mo.Re. Volley in corsa per la Serie B, Volley Limidi M.A. in Serie C - La Mo.Re. Volley sfida l'Ama San Martino per la Serie B, mentre il Volley Limidi M.A. festeggia la promozione in Serie C. Da sport.quotidiano.net

Sporting Viterbo: storica promozione in Serie C! - Sporting Viterbo: storica promozione in Serie C! Impresa delle ragazze viterbesi: vittoria netta nella finale playoff contro SG Volley Roma ... Come scrive adhocnews.it

Volley Club Jesi promosso in Serie C: vittoria ai playoff contro la Pallavolo Fidardense - JESI - Il Volley Club Jesi conquista la promozione in Serie C con una vittoria epica in Gara 3 dei playoff. Una serata indimenticabile quella vissuta ... Scrive msn.com

GARA 3 dei playoff promozione persa dalle Foxes, e così è Volley Project a festeggiare la serie B