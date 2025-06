Pizza Convention a Officine Farneto

Preparatevi a un evento imperdibile: la prima Pizza Convention di Officine Farneto, un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze, innovazioni e tradizioni della pizza italiana. Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, Roma diventerà il cuore pulsante del settore, attirando professionisti e appassionati da tutta Italia. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza straordinaria e celebrare il vero gusto del Made in Italy. Sei pronto a gustare l’evento dell’anno?

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno la Capitale ospiterà la prima edizione di Pizza Convention presso Officine Farneto (via Monti della Farnesina 77), il congresso fieristico interamente dedicato a uno dei simboli del made in Italy, che si preannuncia per il settore come l'evento dell'anno.

