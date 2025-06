più sedi investimenti sul personale e un ruolo sempre più centrale nel sistema nazionale confartigianato proiettata verso le sfide future

I risultati di questo percorso di trasformazione sono evidenti: un maggior investimento sul personale, una presenza sempre più centrale nel sistema nazionale e una proiezione decisa verso le sfide future. Confartigianato Imprese Arezzo si conferma così protagonista di un cambiamento positivo, pronto a guidare il territorio verso nuove opportunità e crescita sostenibile.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Confartigianato Imprese Arezzo, con il suo impegno costante e la sua capacità di adattarsi alle mutate esigenze di mercato, si conferma un interlocutore privilegiato per le istituzioni e per le imprese del territorio. La crescita sui numeri e in termini di qualità dei servizi offerti testimonia un successo raggiunto da tutta la squadra, supportata da dati oggettivi. I risultati di questo percorso di trasformazione sono evidenti nella crescente fiducia e adesione da parte delle imprese. L’ incremento significativo della domanda dei servizi offerti e l’ampliamento della base associativa a livello territoriale sono un segnale concreto del riconoscimento del valore dell’operato dell’Associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it