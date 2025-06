Più di un arresto al giorno Pioggia di riconoscimenti Bilancio dell’Arma in festa

Una giornata di grande orgoglio e riconoscimenti per i Carabinieri di Pavia, celebrata in un’atmosfera unica sotto la storica cornice di piazza del Duomo. Con più di un arresto al giorno e una pioggia di premi, l’arduo operato dell’Arma si fa onore tra applausi e gratitudine, testimonianza di un impegno costante al servizio della comunità. La festa prosegue, sottolineando ancora una volta il valore immenso di questa istituzione.

Nell’inedita location di piazza del Duomo, si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia a Pavia per la celebrazione del 211esimo annuale di fondazione dell’ Arma dei carabinieri. Nel suo intervento, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Iseglio, ha sintetizzato l’operato dell’Arma sul territorio nel corso dell’ultimo anno: 501 arresti e 3.900 deferimenti in stato di libertà, "perseguendo oltre l’82 per cento per cento dei reati complessivamente denunciati" in provincia; un "incremento dei servizi di pattuglia di oltre l’ otto per cento rispetto allo scorso anno", con 144mila persone e quasi 82mila veicoli controllati nel corso dei servizi sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più di un arresto al giorno. Pioggia di riconoscimenti. Bilancio dell’Arma in festa

