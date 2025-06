Pitbull vaga tra i tavoli di un locale a Cecina padrone disperato e scompiglio tra i clienti

In un vivace locale di Cecina, la presenza di un pitbull in libertà tra i tavoli ha suscitato scompiglio e preoccupazione tra i clienti. Fortunatamente, la Polizia intervenuta con grande professionalità è riuscita a rintracciare il proprietario e restituirgli il suo amico a quattro zampe, dimostrando come la collaborazione e l’esperienza possano fare la differenza anche nelle situazioni più imprevedibili.

