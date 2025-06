Piscine a Milano | per un guasto misterioso anche la Cambini chiude i battenti L’impianto chiuso per 28 anni era stato riaperto solo 4 mesi fa

In un panorama acquatico già fragile, Milano si trova di fronte a un altro colpo duro: il Centro sportivo Cambini Fossati, riaperto da soli quattro mesi, chiude nuovamente per un guasto misterioso. La piscina da 25 metri, simbolo di speranza e rinascita, resta ora nel limbo, alimentando incertezze tra appassionati e cittadini. Ma cosa riserva il futuro per le piscine milanesi? Solo il tempo potrà dirlo.

Chiude e non si sa quando potrà riaprire un’altra piscina milanese. Nel tristissimo panorama acquatico della città di Beppe Sala, a serrare le porte questo giro è la vasca da 25 metri a 6 corsie del Centro sportivo Cambini Fossati, inaugurata solo tre mesi fa. Il danno misterioso alla piscina. “A causa di un guasto tecnico”, l’impianto rimarrà chiuso dal 4 giugno a data da destinarsi, fa sapere MilanoSport, la società comunale che gestisce gli impianti sportivi. La partecipata fa anche sapere che “i tempi di riapertura non sono al momento prevedibili”, ma che “sono già in corso con il Comune e gli specialisti gli approfondimenti per verificare l’entità del problema”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Piscine a Milano: per un guasto misterioso anche la Cambini chiude i battenti. L’impianto, chiuso per 28 anni, era stato riaperto solo 4 mesi fa

In questa notizia si parla di: Misterioso Cambini Chiude Piscine

Piscine a Milano: per un guasto misterioso anche la Cambini chiude i battenti. L’impianto, chiuso per 28 anni, era stato riaperto solo 4 mesi fa - Dopo soli 4 mesi chiude per un guasto la piscina Cambini. L'impianto, riaperto dopo 28 anni, sospende la stagione invernale 25/26. Si legge su lanotiziagiornale.it

Piscina Cambini Fossati di nuovo chiusa: un’altra occasione persa per lo sport pubblico a Milano - Milano Sport chiude la piscina Cambini Fossati per guasto tecnico. Ancora incerto il futuro. Milano a corto di impianti pubblici funzionanti. milanosportiva.com scrive

Cambini, in via Padova torna la piscina indoor: sarà aperta tutto l'anno - Dopo 28 anni, il quartiere di via Padova torna ad avere la propria piscina. Non più una vasca estiva ma un impianto natatorio operativo tutto l’anno. La vasca del centro sportivo Cambini ... Riporta milano.corriere.it