piscina gli ultimi dettagli dopo sei anni può riaprire

Doveva essere questione di poche settimane l'apertura della nuova piscina di Portomaggiore. Tanto che si ipotizzavano i primi tuffi e nuotate forse già in aprile, grazie all'aggiudicazione in via ufficiale della gestione del polo sportivo "Davide Zardi, con l'intera struttura affidata per i prossimi anni alla guida di Service4Swim, una società di Padova, un operatore di esperienza in questo settore che, tra l'altro, già gestisce la piscina comunale di Codigoro. Ma da allora tutta l'operazione è finita in stallo, tanto che a Portomaggiore circolava l'ipotesi di una grave falla dell'acqua, che impediva l'apertura al pubblico.