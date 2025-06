Piscina Collana inaugurata e ancora chiusa l’Arus | Prevista riapertura a giugno Ma una data non c’è

Dopo un lungo restyling e un'inaugurazione in grande stile a gennaio, la piscina dello Stadio Collana rimane ancora chiusa, con una riapertura prevista per giugno ma senza data certa. L’Arus si sbilancia: “Si prevede di poter procedere con l’avvio dell’esercizio entro il mese corrente”. La vicenda solleva molte domande sui tempi e le modalità di riapertura, lasciando gli utenti in attesa di risposte concrete e rassicuranti.

Tempo di lettura: 2 minuti Inaugurata a gennaio in pompa magna, dopo lungo restyling: ancora chiusa a giugno. È la piscina dello stadio Collana, per la quale ora l’Arus si sbilancia: “Si prevede di poter procedere con l’avvio dell’esercizio entro il mese corrente”. L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport lo afferma in una risposta alla consigliera regionale Roberta Gaeta. Lo scorso 30 maggio, l’esponente di Europa Verde chiedeva lumi sul “ritardo” nella riapertura. Gaeta aveva raccolto la segnalazione del collega Rino Nasti, capogruppo alla municipalità Vomero Arenella. “Risulta evidente che – affermava la sua lettera -, a distanza di oltre cinque mesi dall’inaugurazione, ci siano legittime aspettative da parte della cittadinanza tutta e dai possibili utilizzatori, che già attendono da oltre otto anni la riapertura dell’impianto vomerese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piscina Collana inaugurata e ancora chiusa, l’Arus: “Prevista riapertura a giugno”. Ma una data non c’è

