Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

PISA - Corrado: "Inzaghi? Ha un contratto con noi, siamo sereni, ha preso tempo" - Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Noi siamo arrivati al secondo posto e ci siamo già detti che in Serie A non sarà così la situazione ovviamente. Sarà un ... napolimagazine.com scrive

Calciomercato Pisa: Preparativi per la Serie A con Vaira e Corrado - Il Pisa si prepara alla Serie A con Vaira e Corrado, puntando su talenti e giocatori esperti per affrontare la nuova sfida. Si legge su msn.com