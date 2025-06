Pisa clamorosa idea Tedesco per la panchina | può essere il successore di Inzaghi la situazione

Il Pisa si prepara a sorprendere i propri tifosi con una mossa a sorpresa: il nome di Domenico Tedesco, ex allenatore di successo in Bundesliga, potrebbe essere il nuovo volto sulla panchina nerazzurra. Con Inzaghi sempre più vicino al Palermo, la società toscana valuta questa clamorosa idea come strategia vincente per rilanciare il club. Resta da vedere se questa intuizione si trasformerà in realtà, portando un nuovo entusiasmo in città.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Pisa, con l'idea Domenico Tedesco come successore di Filippo Inzaghi. I dettagli Il Pisa è alla ricerca del sostituto di Filippo Inzaghi, sempre più vicino al Palermo, e secondo il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra starebbe valutando una clamorosa suggestione: Domenico Tedesco. L'italo-tedesco, cresciuto professionalmente in Germania, .

