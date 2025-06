Pirelli P-Zero Trofeo RS | la prova in pista a monza con la Porsche 911 GT3 RS

Sfrecciare tra i cordoli dell'Autodromo di Monza a bordo della Porsche 911 GT3 RS è un'esperienza unica, resa ancora più adrenalinica da Pirelli P Zero Trofeo RS. Questi pneumatici, progettati specificamente per questa vettura, regalano performance di livello superiore, portando la guida al limite. Preparati a scoprire come l’innovazione e la tecnologia si incontrano per dominare la pista: il risultato è pura emozione in ogni curva.

Tra i cordoli dell'Autodromo Nazionale di Monza con la Porsche 911 GT3 RS per scoprire come si comportano al limite i nuovi pneumatici Pirelli P-Zero Trofeo RS, pensati in questa versione specificamente per questo modello.

Pirelli P Zero Trofeo RS, we tested it at MAXIMUM SPEED in MONZA