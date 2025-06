Pio Esposito rientra all’Inter in dubbio per il Mondiale per Club! Tanti i club in pressing

L’Inter si trova di fronte a un crocevia cruciale: il ritorno di Pio Esposito, promessa campana classe 2005, riaccende le speranze del club ma apre anche interrogativi sul suo futuro. Tra il pressing di numerosi club e le ambizioni nerazzurre, il giovane talento potrebbe rientrare nel progetto mondiale o essere messo alla prova altrove. La decisione finale potrebbe segnare una svolta decisiva per la carriera dell’attaccante e per le strategie dell’Inter.

Rientrato dal prestito allo Spezia, Pio Esposito è tornato ufficialmente un giocatore dell'Inter, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. L'attaccante campano, classe 2005, è reduce da una stagione positiva in Serie B, ma un problema al ginocchio lo terrà quasi certamente fuori dalla lista dei convocati per la spedizione negli Stati Uniti, dove i nerazzurri affronteranno il Mondiale per Club.

