Pinguini Tattici Nucleari strada Ovest sarà chiusa da viale Felissent a via Fontane

Se sei tra i fortunati spettatori pronti a vivere l’energia dei Pinguini Tattici Nucleari, preparati a cambiamenti sulla viabilità. La strada ovest sarà chiusa da viale Felissent a via Fontane per garantire sicurezza e fluidità durante il concerto, in programma sabato 14 giugno all’Arena della Marca. Ricorda di pianificare in anticipo il tuo percorso e goderti al massimo questa serata imperdibile!

In occasione dell’attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma sabato 14 giugno all’Arena della Marca presso l’Ippodromo Sant’Artemio, l’Amministrazione comunale di Villorba ha disposto modifiche temporanee alla viabilità necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pinguini Tattici Nucleari, strada Ovest sarà chiusa da viale Felissent a via Fontane

