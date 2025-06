Pil le stime dell’Istat | crescita dello 06 per cento nel 2025

Secondo le recenti stime dell’Istat, l’Italia si prepara a un futuro di ripresa e crescita, con previsioni di aumento del PIL pari allo 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. Dopo due anni di modesti miglioramenti, questa tendenza promette di rafforzarsi, trainata principalmente dai consumi interni. Lo scenario riflette un quadro positivo e incoraggiante, segno di una ripresa stabile e sostenibile per il nostro Paese.

Secondo quanto riportato dall’ Istat l’economia italiana dovrebbe registrare un incremento del prodotto interno lordo pari allo 0,6 per cento nel 2025 e dello 0,8 per cento nel 2026. La crescita attesa, dopo il +0,7 per cento registrato in ciascuno dei due anni precedenti, sarebbe sostenuta esclusivamente dalla componente interna al netto delle scorte, con contributi di +0,8 e +0,9 punti percentuali nei rispettivi anni. Lo scenario riflette un clima ancora incerto sulla direzione della politica commerciale degli Stati Uniti, anche se si prevede un possibile allentamento delle tensioni nella seconda metà del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pil, le stime dell’Istat: crescita dello 0,6 per cento nel 2025

