Pil Eurozona e Ue | Crescita del 06% nel Primo Trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025, l’economia dell’Eurozona e dell’UE segna un progresso significativo, con una crescita dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Questo dato, riportato da Eurostat, conferma una ripresa costante rispetto ai trimestri precedenti, evidenziando una buona fase di sviluppo. Dopo un quarto trimestre 2024 già positivo, questo trend sostenuto rivela le potenzialità di una crescita stabile e promettente per il futuro economico europeo.

Nel primo trimestre del 2025, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,6% sia nell' eurozona che in Ue, rispetto al trimestre precedente. Lo riporta l' Eurostat. Nel quarto trimestre del 2024, il Pil era cresciuto dello 0,3% nell' eurozona e dello 0,4% in Ue mentre, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, i dati mostrano una crescita rispettiva dell'1,5% e dell'1,6%. La prima stima indicava una crescita trimestrale dell'Eurozona dello 0,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pil Eurozona e Ue: Crescita del 0,6% nel Primo Trimestre 2025

