Pietrantonio ‘tutela consumatori fiscalità e dialogo istituzionale le mie priorità in Unrae’

In un settore automotive segnato da sfide e trasformazioni, Roberto Pietrantonio, nuovo presidente di Unrae, si impegna a mettere al centro della scena la tutela dei consumatori, una fiscalità equa e un dialogo istituzionale più efficace. Con determinazione e visione, guida l’associazione verso un futuro sostenibile e innovativo, dove le priorità sono chiare: garantire qualità, trasparenza e crescita. La sua leadership rappresenta un nuovo impulso per il settore, focalizzato sulla tutela e lo sviluppo consapevole.

(Adnkronos) – "In un momento difficile come questo ci sono tante priorità nel settore automotive ma in Unrae ne abbiamo individuate alcune, dalla tutela dei consumatori al lavoro per rendere i tavoli di discussioni istituzionali più efficaci". Così Roberto Pietrantonio, presidente di Mazda Italia e da oggi alla guida dell'associazione dei costruttori esteri – che . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it