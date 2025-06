Piero Dotto Seven Cup | un tributo al rugby olimpico e ai giovani talenti

La Piero Dotto Seven Cup è molto più di un semplice torneo: è un omaggio al rugby olimpico e ai giovani talenti emergenti, un’occasione imperdibile per gli Under 16 di sfidarsi in una competizione intensa e appassionante. Con otto squadre pronte a dare il massimo, l’evento promette emozioni, crescita e scoperta di nuovi campioni. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore dell’agonismo giovanile, perché qui nasce il futuro del rugby.

La Piero Dotto Seven Cup è un torneo di rugby a sette ideato per offrire ai giovani atleti l'opportunità di cimentarsi in una disciplina spettacolare e in rapida ascesa nel panorama sportivo internazionale. L'evento, riservato alla categoria Under 16, vedrà la partecipazione di otto squadre.

Rugby, Piero Dotto ucciso da un infarto - A quel punto sono bastati pochi minuti perché la notizia della morte di Piermassimiliano Dotto, per tutti solo Piero, si diffondesse ... «Un asso del rugby, un mito della movida, un sorriso ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Rugby Benetton: morto il dirigente Paolo Dotto, ucciso da un infarto come il figlio Piero - Paolo Dotto è stato per molti anni dirigente del Rugby Treviso, nonché consigliere e responsabile del settore giovanile. Era il papà di Piero, indimenticato atleta biancoverde, scomparso nell ... Da ilgazzettino.it

CIAO PIERO DOTTO