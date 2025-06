Piero Chiambretti | Non ho mai saputo chi fosse mio padre Ma so chi è stata mia madre | la donna che mi ha lasciato scegliere Quando ho potuto l' ho fatta licenziare e le ho comprato una casa

Piero Chiambretti, volto noto della televisione italiana, condivide un’intensa narrazione sulla sua vita, tra ricordi di una infanzia segnata da sacrifici e un legame profondo con la madre. Tra storie di resilienza e affetto, emerge il suo desiderio di valorizzare il talento più che le difficoltà. Un racconto sincero che svela il cuore di un artista e la forza di un amore incondizionato, capace di superare ogni ostacolo.

Per l’autore e conduttore televisivo è meglio parlare del talento che delle sfortune: ma qui racconta la sua «educazione particolare», l’appartamento dietro lo sgabuzzino che non esisteva e l’amore per la mamma, che lavorava per mantenerlo da sola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it