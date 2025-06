Piero Chiambretti | “Non ho mai chiesto chi fosse mio padre Ho sempre fatto quello che sentivo grazie a mia madre”

Piero Chiambretti, celebre showman e intrattenitore, con sincerità e autenticità si apre come mai prima d'ora. In un’intervista intima, rivela come le radici e i valori trasmessi dalla madre abbiano plasmato il suo cammino, spingendolo a seguire sempre la propria vocazione. La sua storia è un esempio di passione, perseveranza e libertà di scelta, un viaggio che continua a ispirare chi sogna di vivere secondo il cuore. Continua a leggere.

Piero Chiambretti si racconta in un'intervista in cui parla della sua infanzia, del successo arrivato dopo anni di lavoro e della capacità di scegliere che gli ha trasmesso sua madre: "Diceva solo: fai quello che senti di dover fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

