pierina il giallo infinito disposta la super perizia sull audio dei garage voci e suoni sotto la lente

Nel cuore di un'indagine intricata e dai risvolti ancora ignoti, Pierina Paganelli torna sotto i riflettori con una super perizia sull’audio dei garage. Cinque gli incidenti probatori finora disposti, simbolo di un percorso giudiziario lungo e tormentato. La lente si concentra ora sulle voci e sui suoni captati, puntando a svelare il mistero dietro l’omicidio. La vicenda si infittisce: cosa emergerebbe dai nuovi accertamenti?

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli Cinque. È il numero degli incidenti probatori disposti finora nel lungo e tormentato percorso giudiziario sull’ omicidio di Pierina Paganelli. Cinque, come gli accertamenti tecnici che in venti mesi di indagini hanno cercato di far luce sul giallo di via del Ciclamino. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato autorizzato ieri dal gip Vinicio Cantarini, che ha accolto la richiesta dei legali di Louis Dassilva – il 35enne senegalese in carcere da quasi un anno – riguardante una nuova perizia fonica. Oggetto dell’accertamento saranno le registrazioni sonore acquisite dalla videocamera installata nel box auto di proprietà di uno dei condomini di via del Ciclamino, collocata a circa 64 metri dal luogo del delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it