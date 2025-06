piccoli grandi talenti crescono ha vinto la qualità delle idee

Piccoli grandi talenti crescono, e questa volta hanno dimostrato che la qualità delle idee fa la differenza. Venti pagine di approfondimenti, riflessioni e attualità hanno animato il Campionato di giornalismo-Cronisti in classe 2025, giunto alla sua ventitreesima edizione ad Empoli. La vittoria è andata alla prima C della Secondaria di primo grado Vanghetti, con un omaggio speciale ai nonni: un esempio di talento e sensibilità che ispira i nostri giovani lettori.

Venti pagine di qualità, tra storia, approfondimenti, riflessioni, attualità e tanti spunti per i nostri lettori. Questo è stato il Campionato di giornalismo-Cronisti in classe edizione 2025, la ventitreesima, per l’edizione di Empoli del giornale La Nazione che ha visto partecipare classi dell’Empolese Valdelsa. Ha vinto la prima C della Secondaria di primo grado Vanghetti (Istituto comprensivo Empoli Est) con una pagina dedicata ai nonni e alla loro importanza nella società. Al secondo posto Al secondo posto la 2^ F della Vanghetti con un lavoro sull’intelligenza artificiale, al terzo la 5^ A della Primaria di Cerreto Guidi con "L’arte nei bisogni dell’uomo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net