Piccola eppur grande A Lucignana torna il festival ’Little Lucy’

A Lucignana, il cuore pulsante della Toscana, ritorna il festival Little Lucy: un appuntamento che dimostra come la cultura possa essere piccola ma straordinariamente grande. La quinta edizione di questa manifestazione, dedicata alla letteratura e alla creatività, trasformerà il borgo in un vivace palcoscenico di incontri, workshop e dialoghi coinvolgenti. Prepariamoci a lasciarci incantare dall’atmosfera unica di questo evento speciale, che ancora una volta saprà sorprendere e ispirare tutti gli amanti della lettura.

Cresce l’attesa per la quinta edizione di ’Little Lucy, un festival letterario piccolo così’ che animerà il borgo di Lucignana – siamo nel comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca – e la sua ’Libreria Sopra la Penna’, da questa domenica e fino al 13 settembre, con incontri, dialoghi e workshop residenziali. A cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando (in foto Borghesi, a lato, la presentazione), organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, questa edizione del Festival presenta 15 appuntamenti con scrittrici e scrittori, due workshop, la classica salita all’eremo di Sant’Ansano e due riconoscimenti: il Premio internazionale Scrivere sull’orizzonte della collina e il Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piccola, eppur grande. A Lucignana torna il festival ’Little Lucy’

In questa notizia si parla di: Lucignana Festival Little Lucy

Piccola, eppur grande. A Lucignana torna il festival ’Little Lucy’ - Cresce l’attesa per la quinta edizione di ’Little Lucy, un festival letterario piccolo così’ che animerà il borgo di ... Riporta quotidiano.net

Torna ‘Little Lucy’, il festival letterario alla Libreria sopra la Penna di Lucignana - Grandi scrittori, workshop e due premi tra l'8 giugno e il 13 settembre nel giardino con cottage di Alba Donati e Pierpaolo Orlando ... luccaindiretta.it scrive

Festival "Little Lucy" si amplia. Un cottage per tutte le stagioni - Presentato ieri alla Libreria Sopra la Penna di Lucignana, la quinta edizione del prestigioso festival letterario , a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia - Scuola di lingua ... Segnala msn.com