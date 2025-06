Piazzetta Sant’Egidio | ripristinata legalità e decoro In sinergia con il protocollo per i Giochi del Mediterraneo 2026 nuova destinazione per uno spazio simbolico della città

Ieri mattina, nel cuore di Taranto, la piazzetta Sant’Egidio ha ritrovato il suo splendore grazie a un'importante operazione di ripristino della legalità e del decoro urbano. In sinergia con le forze dell’ordine e il protocollo per i Giochi del Mediterraneo 2026, questa storica area si prepara a rinascere come spazio simbolico della città. Un passo deciso verso una Taranto più sicura e accogliente, pronta a riscoprire il suo patrimonio.

Si è svolta ieri mattina un'importante operazione di ripristino della legalità e del decoro urbano nei pressi della piazzetta Sant'Egidio, nel cuore del centro storico di Taranto. L'intervento è stato condotto dalla Polizia Locale del Comune di Taranto, con il concorso della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della ASL. L'azione congiunta ha consentito di liberare l'area da occupazioni abusive da parte di operatori economici privi di autorizzazione, restituendo così alla collettività uno spazio urbano di particolare pregio e valenza simbolica. «Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto di Taranto, dott.

