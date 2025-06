Piazze per Gaza Renzi e Calenda insieme a Milano A Roma attese 50mila persone al corteo di Pd M5s e Avs

Gaza diventa il cuore pulsante della politica italiana, con manifestazioni che attirano decine di migliaia di persone a Milano e Roma. Tra appelli per la pace e accuse di ambiguità sull’antisemitismo, le opposizioni si dividono: da un lato Azione e Italia Viva, dall’altro Pd, M5s e Verdi, in una battaglia che mette in discussione i valori e le alleanze del Paese. La piazza diventa allora il palcoscenico di un dibattito acceso e complesso, destinato a lasciare il segno.

Tra appelli alla pace e accuse di ambiguità sull’antisemitismo, Gaza divide le opposizioni. Da una parte Azione e Italia Viva, Calenda e Renzi, che si sono ritrovati con +Europa per la maratona oratoria ‘Due popoli, due Stati, un destino’ al Teatro Parenti di Milano, davanti al quale nella notte erano comparse scritte contro “Israele terrorista”. Dall’altra Pd, M5s e Alleanza Verdi-Si, con i rispettivi leader (Schlein, Conte e Fratoianni-Bonelli), che si uniranno a Roma in un corteo da piazza Vittorio a piazza San Giovanni. Sensibilità diverse che si confrontano a distanza e dividono, oltre che la politica, anche la comunità ebraica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piazze per Gaza, Renzi e Calenda insieme a Milano. A Roma attese 50mila persone al corteo di Pd, M5s e Avs

