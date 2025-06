PiazzaPulita la sparata di Li Gotti su Meloni | Un reato

Piazzapulita si riaccende con la polemica di Luigi Li Gotti su Meloni: un tentativo di screditare la premier che solleva ancora più interrogativi. L’avvocato non si ferma e rilancia, alimentando il dibattito politico e giudiziario. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa "sparata"? È un semplice attacco o un reato grave? Scopriamolo insieme nel proseguo della puntata.

Ci risiamo. Luigi Li Gotti ci riprova. L'avvocato, autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l'avviso di garanzia per la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul caso Almasri, non si arrende. Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, il legale si sofferma sul referendum e sulla posizione del premier. Meloni ha detto che sarebbe andata al seggio ma non avrebbe ritirato le schede. Quanto basta a scatenare Li Gotti, l'avvocato dal passato politico.

