Piazza Italia e il mistero della lapide scomparsa | è un caso di damnatio memoriae?

piazza italia e il mistero della lapide scomparsa si infittisce, rivelando un affascinante esempio di damnatio memoriae. Questa vicenda, al centro del ciclo di incontri promosso dall’associazione culturale Anassilaos presso la Biblioteca De Nava, ha coinvolto studiosi appassionati e giovani ricercatori. Alla conclusione di questa serie di approfondimenti, emerge un quadro ricco di spunti storici e culturali che invita a riflettere sull’importanza della memoria collettiva e su come essa possa essere volutamente cancellata o riscoperta.

A conclusione del ciclo di incontri promossi dall'associazione culturale Anassilaos presso la Biblioteca De Nava e dedicati alla storia contemporanea con la partecipazione di studiosi giovani e meno giovani, Giuseppe Caridi, Antonino Romeo, Antonio Buttiglione e Fabio Arichetta, il "mistero della.

