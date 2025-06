Piazza Affari stabile Ftse Mib in lieve calo e spread Btp-Bund sotto 94 punti

In un contesto di mercato ancora incerto, Piazza Affari registra una giornata di lieve stabilità, con il Ftse Mib che si mantiene poco sotto i 40.400 punti e lo spread Btp-Bund in calo sotto i 94 punti. Tra le quotate più brillanti, Recordati si distingue con un balzo del 2,3%, confermando l'interesse degli investitori. Ma quali sono gli spunti principali per orientarsi tra i protagonisti di oggi?

Si conferma fiacca Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,02% a 40.365 punti e il paniere spaccato in due tra segno più e segno meno. In ulteriore calo sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che scende a quota 93,7, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,8 punti sotto al 2,54%. Gli acquisti si concentrano su Recordati (+2,3%), che spicca rispetto ai rivali europei, Interpump (+1,2%) e Prysmian (+1%), mentre cedono Stm (-1,53%), Leonardo (-1,25%) e Saipem (-0,78%). Deboli le banche come in tutta Europa dopo il taglio dei tassi della Bce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari stabile, Ftse Mib in lieve calo e spread Btp-Bund sotto 94 punti

