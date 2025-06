Piazza Affari risale con Ftse Mib in crescita e spread Btp-Bund in calo

Piazza Affari si risveglia con ottimismo, trainata dall'incremento dello Ftse Mib e dalla diminuzione dello spread tra Btp e Bund, segnale di maggiore stabilità economica. Le banche italiane si confermano in crescita, rafforzando la fiducia nel settore finanziario. In questo scenario positivo, le prospettive per il mercato italiano sembrano più promettenti che mai, aprendo nuove opportunità per investitori e imprese. È il momento di monitorare attentamente i prossimi sviluppi e cogliere le occasioni che si presentano.

Piazza Affari risale la china e si porta in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 4.485 punti. Si assesta sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a quota 93,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,54%. Girano in positivo i bancari Mps (+0,22%), Banco Bpm (+0,24%), Intesa (+0,15%) e Unicredit (+0,05%), mentre consolida il rialzo Mediobanca (+0,45%), in vista dell'assemblea del 16 giugno sull'offerta per Banca Generali (-0,3%). Sale invece il Leone di Trieste, che guadagna lo 0,4%.

