Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dello 025% spread Btp-Bund a 934 punti

Piazza Affari si risveglia con il segno più, grazie a un leggero ma promettente aumento dello 0,25% del Ftse Mib e a un calo dello spread Btp-Bund a 93,4 punti. I segnali di stabilità e i margini di crescita si fanno sentire tra i bancari e le obbligazioni, creando un clima più fiducioso per gli investitori. La strada verso una ripresa più solida sembra ormai tracciata, aprendo nuovi orizzonti per il mercato italiano.

Piazza Affari risale la china e si porta in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 4.485 punti. Si assesta sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a quota 93,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,54%. Girano in positivo i bancari Mps (+0,22%), Banco Bpm (+0,24%), Intesa (+0,15%) e Unicredit (+0,05%), mentre consolida il rialzo Mediobanca (+0,45%), in vista dell'assemblea del 16 giugno sull'offerta per Banca Generali (-0,3%). Sale invece il Leone di Trieste, che guadagna lo 0,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,25%, spread Btp-Bund a 93,4 punti

