Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dello 025% con bancari positivi

Piazza Affari si risveglia con slancio, portando l'indice Ftse Mib in leggero progresso dello 0,25%, sostenuto dai bancari in fase positiva. Il mercato sembra trovare una nuova stabilità , con lo spread tra Btp e Bund decennali in calo e i rendimenti italiani e tedeschi che si attestano su livelli più favorevoli. I titoli bancari, pilastri dell’economia italiana, confermano il buon momento, aprendo nuove prospettive per il futuro finanziario del paese.

Piazza Affari risale la china e si porta in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 4.485 punti. Si assesta sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a quota 93,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,54%. Girano in positivo i bancari Mps (+0,22%), Banco Bpm (+0,24%), Intesa (+0,15%) e Unicredit (+0,05%), mentre consolida il rialzo Mediobanca (+0,45%), in vista dell'assemblea del 16 giugno sull'offerta per Banca Generali (-0,3%). Sale invece il Leone di Trieste, che guadagna lo 0,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,25% con bancari positivi

In questa notizia si parla di: Piazza Affari Rialzo Ftse

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

Piazza Affari: Borsa in rialzo spinta da STMicroelectronics, FTSE MIB in positivo https://ilmetropolitano.it/2025/06/04/piazza-affari-borsa-in-rialzo-spinta-da-stmicroelectronics-ftse-mib-in-positivo/… #ilmetropolitano Partecipa alla discussione

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #17maggio. #Difesa, 33 miliardi di spesa extra per centrare obiettivi Nato. #PiazzaAffari chiude in rialzo e consolida quota 40mila. #Coinbase hackerata, taglia da 20 milioni per catturare i pirati. #buonalettura Partecipa alla discussione

Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,25%, spread Btp-Bund a 93,4 punti - Piazza Affari torna positiva con Ftse Mib a +0,25%. Spread Btp-Bund scende a 93,4 punti. Bancari in crescita, Recordati brillante. Da quotidiano.net

Piazza affari debole nella prima ora, spread btp-bund scende sotto quota 94 punti - Il ftse mib apre in lieve calo con spread btp-bund in discesa sotto 94 punti base; recordati guida i rialzi nel farmaceutico, mentre il settore bancario soffre dopo la decisione della banca centrale e ... Riporta gaeta.it

Piazza Affari in rialzo grazie al rally dei chip, Ftse Mib guadagna lo 0,3% - Piazza Affari si muove in rialzo sostenuta dal rally di St (+6,4%) in scia al rialzo dei chip in Europa e delle indiscrezioni su una scissione allo studio per la holding di controllo dove convivono il ... Lo riporta msn.com