Piazza Affari chiude in rialzo | Ftse Mib ai massimi Recordati brilla

Piazza Affari conclude la settimana con un risultato straordinario, conquistando i massimi da mesi e rafforzando la leadership europea. Il Ftse Mib, salito dello 0,55% a 40.601 punti, si avvicina al record storico del maggio 2023, mentre lo spread tra Btp e Bund si riduce ai minimi di due anni. Una serie di dati che conferma il vigore del mercato italiano e la fiducia degli investitori. Gli indici in Europa sono saliti, anche ...

Piazza Affari chiude la settimana di scambi brillando, è la migliore in Europa e l'indice Ftse Mib (+0,55% a 40.601 punti) è di nuovo sui massimi, vicinissimo al record (40.656 del 16 maggio scorso). Lo spread tra Btp e Bund si è stretto a 92,8 punti (il più basso che il mercato ricordi è di 90,6 punti segnato nel febbraio 2021), con il rendimento annuo italiano al 3,49% e quello tedesco al 2,57 per cento. Gli indici in Europa sono saliti, anche se con cautela, grazie ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che hanno attenuato le preoccupazioni per la crescita economica, spingendo lo Stoxx 600 Europo in rialzo dello 0,3%, a un massimo di oltre due settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib ai massimi, Recordati brilla

