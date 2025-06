Piazza Affari cauta a metà seduta | Ftse Mib in lieve rialzo Recordati brilla

Piazza Affari si mostra cauto a metà seduta, con il Ftse Mib in lieve progresso e lo spread stabile, riflettendo un mercato attento alle tensioni globali. Tra le protagoniste, Recordati brilla ancora, spinta dall’upgrade di JP Morgan che aumenta il target price a 67 euro per azione. Per il gruppo, gli analisti prevedono una crescita sostenuta nei prossimi trimestri, consolidando la sua posizione nel settore farmaceutico e attirando l’attenzione degli investitori.

Appare cauta Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 4.418 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile 94 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,7 punti sopra al 3,47% e quello tedesco di 3,7 punti sopra al 2,53%. Si conferma brillante Recordati (+2,46%), spinta dal rialzo del prezzo obiettivo di JpMorgan da 65 a 67 euro per azione. Per il gruppo gli analisti prevedono una crescita "forte e sostenibile". Seguono Interpump (+0,97%), A2a (+0,95%), Moncler (+0,79%), Unipol (+0,66%), Azimut (+0,61%) ed Eni (+0,59%), con il greggio poco mosso (Wti +0,08% a 63,41 dollari al barile). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari cauta a metà seduta: Ftse Mib in lieve rialzo, Recordati brilla

