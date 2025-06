Piattaforma PNRR Scuola Futura | avviso fermo applicativo dal 7 all’8 giugno

Se sei coinvolto nel mondo dell’istruzione e dei progetti PNRR, è importante essere aggiornati sui momenti di inattività delle piattaforme “PNRR Futura” e “Scuola Futura”. Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato un fermo tecnico dal 7 all’8 giugno, per garantire interventi di manutenzione essenziali. Rimani con noi per scoprire come questa pausa temporanea possa influenzare le tue attività e quali opportunità si presenteranno una volta ripristinata la piattaforma.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha programmato un fermo tecnico delle piattaforme “PNRR FUTURA - Gestione Progetti” e “Scuola Futura”, in concomitanza con interventi di manutenzione sull’infrastruttura informatica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

