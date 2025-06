Piante e luci nei chiassini Le risorse dalle multe

Due interventi di riqualificazione nei Chiassini del centro storico trasformano vicolo Fior di Vetta e vicolo de Gherardacci in spazi più vivibili e accoglienti. Grazie ai proventi delle multe per tutela del decoro urbano, si investirà in piante e luci, valorizzando queste zone spesso trascurate. Un modo intelligente per unire rispetto delle regole e miglioramento estetico, creando ambienti più belli e sostenibili per tutta la comunità.

Due interventi di riqualificazione in due chiassini del centro storico: vicolo Fior di Vetta che si trova a fianco del teatro Metastasio, e vicolo de Gherardacci (ossia la "stradina" che collega via Garibaldi a via Tintori). E che è stato finanziato con i proventi delle multe elevate dalla polizia municipale nei mesi scorsi in merito di tutela del decoro urbano, con particolare attenzione alla situazione dei fondi sfitti. Questo è quanto prevede il progetto "Che Chiassino", presentato ieri mattina dal vice-sindaco Simone Faggi e dall’assessore al centro storico Diego Blasi. L’intervento riguardava l’installazione di piante ornamentali come felce, asparagus, edera e lonicera nei due vicoli del centro storico interessati, per un allestimento integrato con materiali decorativi a tema (con catenarie luminose). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piante e luci nei chiassini. Le risorse dalle multe

