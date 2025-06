Piantagione di marijuana in Carnia denunciato un minorenne

Una scoperta inattesa scuote la Carnia: due giovani, tra cui un minorenne, coltivavano marijuana in un bosco vicino al Tagliamento. La loro attività, iniziata forse per curiosità o altro motivo, è stata bruscamente interrotta dalla polizia locale, che li ha colti sul fatto. Una vicenda che mette in risalto i rischi e le conseguenze di scelte sbagliate in giovane età, sottolineando l'importanza della prevenzione e della tutela dei nostri ragazzi.

Coltivavano marijuana in un boschetto e sono stati scoperti per caso. Si tratta di due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, già noti alle forze dell'ordine per precedenti per droga: sono stati sorpresi nella mattinata di mercoledì 28 maggio dalla polizia locale, nei pressi del Tagliamento.

