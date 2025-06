Piacenza costretto a dormire nel suo negozio di bici per paura dei ladri

In un angolo di Piacenza, Fabio Formichelli, 60 anni, ha deciso di dormire nel suo negozio di biciclette, stremato dai ripetuti furti e dall'impotenza delle istituzioni. La sua storia è un grido d’allarme sulla crescente crisi di sicurezza che affligge il settore e la piccola impresa. Con coraggio e determinazione, Fabio mostra come la passione possa trasformarsi in una vera e propria battaglia per proteggere ciò che si ama.

"Non ho più la forza", dice Fabio Formichelli, 60 anni, dopo tre furti subiti nel suo negozio di biciclette a Piacenza. Da qualche notte dorme dentro, su un divano o per terra, per evitare un’altra razzia. "Nel mondo del ciclismo i furti sono all’ordine del giorno, e nessuno fa niente", spiega. "Io dormo qui per colpa di qualcuno", si legge sul cartello affisso in vetrina. Fabio si sente solo: "Chi ha un negozio di bici è in galera. In tutti i sensi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, costretto a dormire nel suo negozio di bici per paura dei ladri

