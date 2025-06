Petrolchimico Brindisi fuori dai giochi | è allarme futuro

Il sito petrolchimico di Brindisi, rimasto escluso dalla vendita degli impianti europei di LyondellBasell, desta allarme sul futuro dell’industria locale. Questa decisione, che lascia la porta socchiusa a nuove prospettive di sviluppo, solleva preoccupazioni tra lavoratori e stakeholder. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per tutelare l’occupazione e preservare il ruolo di Brindisi nel panorama chimico internazionale.

Il sito produttivo della LyondellBasell di Brindisi resta fuori dalla vendita dei principali impianti europei annunciata dal colosso chimico. Una decisione che solleva forti preoccupazioni per il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Petrolchimico, Brindisi fuori dai giochi: è allarme futuro

