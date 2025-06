Petizione per salvare la quarta stagione di wheel of time supera un importante traguardo di firme

l'attenzione di un vasto pubblico internazionale, diventando un simbolo di passione e lealtà tra gli appassionati. La petizione, ormai vicina a superare un importante numero di firme, dimostra quanto il desiderio di vedere questa epica avventura riprendere vita siano ancora vivi. Con ancora qualche speranza di un possibile ritorno, ogni firma conta per far sentire la voce dei fan e chiedere a Hollywood di ascoltare il loro appello.

La campagna di raccolta firme per la salvezza di The Wheel of Time ha raggiunto un traguardo importante, alimentando le speranze di un possibile ritorno della serie. Dopo tre stagioni, Amazon ha annunciato la cancellazione dello show nel maggio scorso, lasciando molte trame irrisolte e creando un certo disappunto tra i fan. Nonostante le opinioni divise sulla produzione, specialmente tra chi ha letto i romanzi originali, la serie ha conquistato un seguito appassionato e numeroso. l’importanza della petizione per the wheel of time. una mobilitazione popolare che ha superato i 100.000 firme. Prima della cancellazione ufficiale, quando si nutrivano ancora dubbi su una possibile quarta stagione, i sostenitori di The Wheel of Time hanno avviato una petizione online. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Petizione per salvare la quarta stagione di wheel of time supera un importante traguardo di firme

