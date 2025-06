Pescara morto dopo il taser | indagati per omicidio i tre responsabili del pestaggio

Una tragica vicenda scuote Pescara: un giovane di 30 anni di San Giovanni Teatino muore a seguito di un intervento con il taser, provocando un’indagine per omicidio. Tre responsabili sono attualmente sotto inchiesta, tra cui Angelo e Paolo De Luca e Daniele Giorgini. Questa drammatica situazione solleva importanti questioni sulla responsabilità e la sicurezza nelle operazioni di polizia, lasciando la comunità in stato di shock e riflessione.

Il 30 enne di San Giovanni Teatino sarebbe morto per un trauma toracico a Pescara. Attualmente ci sono tre indagati: Angelo e Paolo De Luca e Daniele Giorgini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pescara, morto dopo il taser: indagati per omicidio i tre responsabili del pestaggio

In questa notizia si parla di: Pescara Morto Indagati Taser

Pescara, Riccardo Zappone, 30 anni, morto dopo l’uso del taser. Quanto è sicuro l’uso di armi «a impulsi elettrici»? - A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo l'uso del taser da parte della polizia, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle armi a impulsi elettrici.

Riccardo Zappone, il 30enne morto ieri a Pescara dopo un intervento della polizia con il taser, durante la rissa con i tre indagati è stato "percosso con violenza, anche mediante uso di un bastone di legno, sino a subire ferite sanguinanti". E' quanto sostiene l Partecipa alla discussione

Morto a Pescara dopo taser, tre indagati per la rissa precedente #pescara #taser #rissa #indagati #4giugno https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/morto-taser-pescara-tre-indagati-rissa_99143429-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Morto dopo il taser, indagati per omicidio i tre autori del pestaggio che avrebbe causato il decesso - Da lesioni volontarie a omicidio. Si complica la posizione dei fratelli Angelo e Paolo De Luca e del genero di uno dei due, Daniele Giorgini, tutti indagati per la morte di Riccardo Zappone, il ... Da repubblica.it

Morto a Pescara, ci sono tre indagati. I risultati dell'autopsia: "Non è stato il taser" - Dai risultati dell'autopsia è risultato che non è stato il taser a uccidere Riccardo Zampone: ora sono tre gli indagati ... notizie.it scrive

Morto a Pescara: tre indagati. Autopsia: "Decesso per trauma toracico, nessun ruolo del taser" - Non sarebbe morto a causa del taser usato durante l'intervento di fermo della polizia, ma per "sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso". Questa la causa del decesso di Riccardo Zappon ... Scrive msn.com